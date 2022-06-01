США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины, а также добиваться, чтобы из этого оружия не были нанесены удары по РФ.

Об этом 1 июня заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на спецбрифинге для журналистов.

"Всё, что они делают на территории Украины, имеет оборонительный характер в данном контексте. От Киева получены официальные заверения в том, что они не будут использовать эти системы для ударов по российской территории", - заявил Кол.

Он не уточнил, какие решения могут быть приняты американской стороной, если Украина применит РСЗО HIMARS по территории РФ, однако надеется на соблюдение Киевом данных Вашингтону соответствующих гарантий.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские власти дали гарантии США в том, что не будут использовать западные системы вооружения большой дальности против целей на территории России, о чем заявил Энтони Блинкен.

Владимир Зеленский тоже заверял, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.

Между тем в Кремле не верят этим заверениям президента Украины.