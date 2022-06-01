Германия хочет поставить Украине четыре реактивных системы залпового огня из запасов Бундесвера, способные вести огонь на расстояние до 84 км.

Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Поставки будут осуществляться в тесной координации с США, которые возьмут на себя обучение украинских военнослужащих использованию данных комплексов.

Тяжёлые вооружения, способные поражать цели на большой дальности, предоставят уже в июне.

Речь идёт о РСЗО MARS II или MLRS-E — это реактивная система залпового огня, разработанная в Германии. Является модернизацией американской М270

РСЗО способна вести огонь на расстояние до 84 км, а весь залп происходит всего за 55 секунд.

Ранее стало известно, что Германия отправит в Украину самую современную из своих систем ПВО IRIS-T. Ею можно защитить целый город.

Германию много критиковали за вялую поддержку Украины, а сегодня в МИД Германии заявили, что в случае захвата Донбасса армия РФ перегруппируется и мира в Европе не будет.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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