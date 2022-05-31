Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", – сказал украинский президент.

Он также заявил, что на востоке украинским военным "сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия".

"Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и коллаборантов, сепаратистов, представителей условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", – отметил Зеленский.

Напомним, еще 20 мая Зеленский заявлял, что Украина будет воевать до полной деоккупации территорий.

Тем временем в оперативном командовании "Юг" заявили, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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