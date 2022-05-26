Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается сформировать у жителей юга Украины мнение, будто государство их бросило, а "русский мир" пришел надолго.

Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале 26 мая.

"Россия очень активно пытается сформировать у жителей юга мысль, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Есть классическая русская психологическая операция: вызвать чувство грусти и обиды, а затем конвертировать это в гнев обиженных", - написал Подоляк.

Также он сообщил, что Украина готовит контрнаступление, которое начнётся ранее, чем через год.

"Кремль бросает в бой все, что имеет, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но раньше, чем кто-нибудь может себе представить", - написал он.

Ранее Подоляк критиковал Запад за призывы к компромиссам с Россией.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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