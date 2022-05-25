Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал огромный пост в ответ на призывы Запада согласиться на компромиссы с Россией ради прекращения войны.

Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Хочу максимально полного понимания того, что еще ничего не кончилось. Поэтому нужно продолжать воевать по всем направлениям. Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценное наказание.

Вот почему пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее", - пишет Подоляк.

И говорит, что Украина такие вещи вообще не готова обсуждать.

"Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта", - говорит Подоляк.

"Всякая война завершается за столом переговоров, и эта не будет исключением. Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать.

Сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием", - заключает Подоляк.

Отметим, что согласно опросу, 82% украинцев выступают против территориальных уступок ради мира в стране.

Ранее Италия опубликовала свой план по мирному урегулированию в Украине.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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