Россия получила от Рима предложения по мирному урегулированию в Украине и сейчас изучает этот план.

Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы его недавно получили, рассматриваем",- сказал Руденко, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва предложения Рима по урегулированию и как относится к этому плану.

Он также добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.

Ранее "Страна" разбиралась в деталях предложения итальянцев. Оно включает прекращение огня, переговоры о нейтралитете, внеблоковости и европерспективах Украины, "сделку" с Россией по Крыму и Донбассу и широкое соглашение между нею и Западом о будущем их отношений.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.