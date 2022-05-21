Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда закончится война с Россией.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения. Президент Зеленский все ясно сказал. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", - говорится в сообщении министра.

"Судя по всему, это еще один ответ властей Украины на предложения закончить войну, согласившись на территориальные уступки", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит войну с Россией до полной деоккупации своих территорий, включая Крым и Донбасс.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как и почему Украину и Россию Запад хочет вновь усадить за стол переговоров.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский считает, что война между Украиной и Россией будет завершена дипломатическим путем, но формат мирных переговоров будет гибридным.