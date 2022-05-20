Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются", – сказал он.

По словам Буданова, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свое внимание на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также из восточного Донбасса.

Ранее мы писали, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне, войска РФ уже окапываются.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский пока не рекомендует украинцам возвращаться и заявил о "самой сложной и кровавой" фазе войны.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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