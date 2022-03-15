Верховная Рада приняла законопроект, по которому СНБО получит функцию объявлять отдельные территории Украины временно оккупированными. Такое решение СНБО будет вводить в действие указом президента. Об этом сообщила нардеп Ольга Совгиря.

"Признание территорий временно оккупированными будет следствием установления на них специального правового режима, предусматривающего, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других выборов и референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведения оккупантами", - говорится в сообщении.

Также в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на признанных временно оккупированными территориях Кабинет Министров Украины будет иметь полномочия вводить дополнительные меры для их деоккупации. Речь идет об установлении особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещение товаров на/из нее.

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