Активисты с украинским флагом "оккупировали" дом российского олигарха Олега Дерипаски в Лондоне.

Об этом сообщает Daily Mail.

Протестующе ворвались в дом стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия и вывесили баннеры: "Это имущество освобождено" и "Путин, иди на х@й".

Как пишет британское издание, захватившие здание клянутся оставаться там, пока Путин не прекратит войну. Также призывают разместить в доме украинских беженцев.

"Группа, захватившая недвижимость, называет себя лондонскими махновцами, ссылаясь на анархиста Нестора Махно, командующего Революционной повстанческой армией Украины", - сообщает Daily Mail.

Ранее мы писали, что Дерипаска призвал к скорейшему прекращению войны в Украине и объяснил, к каким непоправимым последствиям может привести затягивание военных действий.

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