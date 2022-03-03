Российский олигарх Олег Дерипаска призвал к скорейшему прекращению войны в Украине и объяснил, к каким непоправимым последствиям может привести затягивание военных действий.

"Мир очень важен! Затягивать переговоры - безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых - любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Ещё лет 200 с проклятиями", - заявил олигарх.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине оружие поставляют 19 стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сегодня, 3 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.