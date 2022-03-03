Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "уткой" слухи о планах ввести военное положение в ряде регионов России и запретить мужчинам призывного возраста выезд за рубеж.

Ранее сообщалось, что такое решение может быть принято, 4 марта, в пятницу.

Кроме того, Песков сказал, что Кремле рассчитывают на том, что Путин сегодня в начале совещания с членами Совбеза выскажется "по поводу героически погибших в Украине российских военных".

Напомним, ранее в Минобороны России впервые признали сотни погибших солдат РФ на войне в Украине.

Также мы писали, что, по данным ВСУ, потери российской армии в Украине составили 9 000 человек.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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