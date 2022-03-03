В Генштабе ВСУ заявили, что армия РФ уже потеряла 9000 человек в ходе военных действий в Украине.

Об этом говорится в сводке ВСУ, обнародованной в Фейсбуке.

По данным ВСУ, противник в период с 24.02 по 03.03 ориентировочно потерял:

личного состава - около 9000 человек,

танков - 217 ед,

боевых бронированных машин - 900 ед,

артиллерийских систем - 90,

РСЗО - 42,

средств ПВО - 11,

самолетов - 30 ед (информация уточняется),

вертолетов - 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легких скоростных катеров - 2 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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