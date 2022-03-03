В Минобороны России рассказали, что сегодня ночью в Киеве российские войска нанесли ракетный удар по резервному радиотелецентру в районе Лысой горы. Он, как заявили в РФ, "использовался СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет".

Отметим, что украинские власти, а также спасатели ничего не сообщают об этом взрыве, который около двух часов ночи наблюдал весь Киев.

В ГСЧС заявили, что взрыв - результат работы украинской ПВО, которая перехватила вражескую ракету.

"Судя по всему, касательно ночного удара по радиотелецентру, о котором заявляет Минобороны РФ, речь идет о Лысой горе в районе Саперно-Слободской улицы. Там еще в советское время находился радиопередающий центр с "глушилками" западных радиостанций", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сегодня, 3 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.