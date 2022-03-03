Министерство обороны опубликовало свежую сводку. По информации ведомства, российские войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

Об этом сказано в сообщении Минобороны в Facebook.

По данным ведомства, сейчас идет развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

Также Минобороны сообщает, что наступающие со стороны Черниговской и Сумской областей группировки сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Их цель - Бровары и северные окраины Киева.

В Харьковской области, по информации министерства, идет вражеское наступление в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, идут попытки двигаться на Лозовую, теряя много техники.

На юге, как сообщает Минобороны, противник сосредоточил основные атаки на линии Николаев-Вознесенск.

Кроме того, сообщается, что часть сил РФ продолжает перемещения в районе Запорожья - у Энергодара, Васильевки, Токмака и Новопетровки. Там работает 205-я мотострелковая бригада РФ, которая пытается закрепиться на окраинах Запорожья, а также ведет наступление на Мариуполь.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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