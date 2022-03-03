Американские сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, предполагающий введение санкций в отношении всех государственных компаний России.

Об этом сообщила в среду пресс-служба сенатора Марко Рубио (от штата Флорида), который является одним из авторов инициативы.

Аббревиатура названия законопроекта - HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу украинских националистов. "[Инициатива] <...> лишит подконтрольные или принадлежащие [властям в] Москве [компании], такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют военные усилия [президента РФ] Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Текст самого законопроекта в пресс-релизе не приводится.

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