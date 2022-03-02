Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара не планирует вводить санкции в отношении России, чтобы сохранить канал для диалога.

Об этом Калин сообщил во вторник, 1 марта, CNN Turk.

"Нужно действовать исходя из приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, если все мосты будут сожжены? Мы не планируем вводить санкции, чтобы сохранить этот канал открытым", - сказал пресс-секретарь.

Калин добавил, что Анкара не намерена принимать меры, которые навредили бы Турции.

"Мы поддерживаем тесные отношения с Россией в таких областях, как туризм, поставки природного газа и сельское хозяйство", - пояснил он.

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