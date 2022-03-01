Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжая тактику лавирования, заявил, что Турция не намерена отворачиваться от России или Украины и успешно переживет российско-украинский кризис.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Эрдогана после заседания турецкого Кабмина.

"Турция всегда полностью выполняла свои обязательства в рамках институтов и союзов, членом которых она является. Это прежде всего ООН, НАТО и ЕС", - сказал Эрдоган

Президент добавил, что Турция не откажется от своих национальных интересов, но и не будет пренебрегать региональным и глобальным балансом.

"Мы не отвернемся ни от России, ни от Украины. Никто не должен сомневаться, что мы переживем кризис на севере Черного моря", - подытожил Эрдоган.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган отказался делать выбор между Украиной и Россией.

Также мы писали, что Эрдоган раскритиковал Путина за признание "ЛДНР", а Запад - за неэффективный саммит по безопасности в Мюнхене.

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