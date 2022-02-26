Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

"Готовность Украины защищать свое государство, солидарность друг с другом и храбрость сломали сценарий оккупации нашей страны. Мир увидел украинцы сильные, украинцы смелые, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут, никогда не предадут" ,- сказал он.

По словам президент, друзья Украины сильнее ее врагов. Зеленский рассказал, что пообщался с премьером Италии Марио Драги и разговор "поставил все на свои места". Президент также пообщался с премьером Индии, президентом Турции Эрдоганом, с которым обсудил важность запрета прохода российских военных кораблей в Черное море . С президентом Азербайджана Алиевым Зеленский обсудил нехватку нефтепродуктов.

"Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, это можно только приветствовать", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, украинская дипломатия круглосуточно боролась за отключение России от SWIFT.

"Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды потерь для России, конкретная цена за это подлое вторжение в нашу страну", - сказал президент.

Помимо прочего Зеленский пообщался с лидерами церквей Украины и с папой Римским Франциском.

"Мы даем достойный отпор, уверен вы видите все это в новостях. И хочется сказать вам только одно - мы будем бороться столько, сколько будет нужно, чтобы освободить нашу страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанс в это бесспорно народной войне", - резюмировал Зеленский.

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