Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу, призвав его предоставить членство нашей стране. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram.

"Пришел ответственный момент, чтобы раз и на всегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем "последующую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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