Президент Украины Владимир Зеленский днем 25 февраля опубликовал новое видеообращение. Оно появилось в его в соцсетях.

"Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой", - сказано в подписи к видео.

Зеленский заявил, что уже второй день города Украины подвергаются ракетным ударам и авианалетам, что Европа видела во время Второй мировой.

По мнению Зеленского, Запад мало помогает Украине. По его словам, несмотря на санкции, атаки продолжаются. Зеленский потребовал отключения России от SWIFT и полной изоляции для РФ.

Также он призвал россиян и граждан других стран мира протестовать из-за войны. А европейцев - требовать у своих правительств поддержки Украине. И предложил им приезжать добровольцами в Украину.

"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу. Где это сейчас очень нужно", - сказал Зеленский.

Также он обратился к президенту РФ с призывом садиться за стол переговоров, чтобы предотвратить гибель людей.

Кроме того, Зе обратился к ВСУ: "Стойте крепко, вы все, что у нас есть".

Отметим, что ранее СМИ сообщили о вывозе Зеленского "в бункер".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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