РФ лишена права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Об этом сообщила нардеп, представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В ПАСЕ собрали более 70 подписей из 21 страны, которые потребовали аннулировать полномочия России в Ассамблее.

Напомним, делегация России в ПАСЕ впервые лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за аннексии Крыма. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение не принималось. В ответ Россия сообщала об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

А 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Таким образом, Россия утратила полномочия члена ПАСЕ спустя чуть больше 2 лет, когда российские войска вторглись в Украину 24 февраля. Как писала "Страна", за день до вторжения российских военных в Украину глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ООН об отсутствии планов по ядерному оружию и наступлению на Донбасс.

Однако это не помешало президенту РФ Путину объявить "специальную военную операцию на Донбассе" и начать атаку украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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