Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением "ЛДНР" к РФ с просьбой оказать им военную помощь.

Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных властей в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации в сфере безопасности", - говорится в публикации главы украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, "главы" "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении "военной агрессии со стороны Вооруженных сил Украины" для избежания жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Между тем вчера Путин заверял, что не говорил о том, будто российские войска пойдут на Донбасс "прямо сейчас".

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