Президент России Владимир Путин заявил, что не говорил о том, что российские войска пойдут на Донбасс "прямо сейчас".

Об этом Путин сообщил на брифинге перед журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана Алиевым во вторник, 22 февраля.

"Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - сказал Владимир Путин журналистам.

Ранее "Страна" писала, что Совет Федерации России разрешил использовать российскую армию в "ЛДНР".

Также мы информировали о заявлении Путина, что Минских соглашений больше не существует. "Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, они были результатом компромисса. Усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией "ДНР" и "ЛНР", - сказал Путин.

Кроме того, "Страна" сообщала о признании Путиным "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".