Глава РФ Владимир Путин считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии были обращены к России.

"И мы их услышали", - заявил Путин во время общения с прессой.

Он напомнил, что Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями.

"Там есть все, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос (ядерное оружие - Ред.), чем в тех странах, которые решают эти проблемы с ноля. Не буду их перечислять. Там не хватает только одного - системы обогащения урана. Но это вопрос техники. Но это для Украине не нерешаемая проблема. Она решается достаточно просто. Что касается средств доставки - есть старые ракеты советского производства "Точка У" - 110 км. Но это тоже не проблема с учетом компетенции "Южмаша", который делал межконтинентальные баллистические ракеты для Советского Союза", - рассказал Путин.

Также он объяснил, в чем здесь угроза для России.

"Даже появление на Украине тактического ядерного оружия для России означает стратегическую угрозу. От 110 можно поднять дальность до 300, до 500 и все - Москва будет в зоне поражения. Мы будем к этому относиться самым серьезным образом", - добавил Путин.

Напомним, на днях Владимир Зеленский намекнул, что Украина может вернуть себе ядерный статус и выйти из ограничивающих его соглашений. "Страна" подробно изучила, насколько реально это сделать.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"