В Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и взаимопомощи с "ДНР". 398 депутатов проголосовали за, против - 0.

По аналогичной процедуре Госдума проголосовала за договор с "ЛНР". Его поддержали 399 голосами за, 0 - против.

Также проголосовали за поправку, чтобы ратификация документов вступила в силу с момента публикации.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Кроме того, в Госдуме РФ опровергли признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".