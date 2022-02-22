Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявила, что Россия вышла из Минских соглашений, признав "ЛДНР".

Об этом сказано в сообщении делегации в Telegram-канале.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании так называемых "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Делегация сообщила, что проведет консультации с ОБСЕ и странами "нормандской четверки" о новом формате переговоров по урегулированию.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

В свою очередь постпред РФ в ООН заявил, что признание Россией "ЛДНР" не меняет Минские соглашения и Киев по-прежнему должен их выполнять.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".