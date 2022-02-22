Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отреагировал на признание Российской Федерацией "ЛДНР" и заявил, что такие действия не соответствуют принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в заявлении ООН.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен решением РФ относительно статуса некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными Советом Безопасности", - заявили в ООН.

Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Также Генсек ООН призвал сосредоточить все усилия, чтобы обеспечить "прекращение боевых действий, защиту гражданских лиц и предотвратить любые действия и заявления, которые могут привести к дальнейшей эскалации".

Напомним, вчера Россия приняла решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин собрал Совет безопасности, все члены которого выступили за такое решение. А позже в своем выступлении президент РФ заявил, что подписал соответствующий указ.

После решения РФ Владимир Зеленский записал видеообращение. Он заявил, что привержен дипломатическому пути. В целом же, из речи вытекает, что приказа стрелять по российским войскам он отдавать не будет.

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.