Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН в связи в указом Владимира Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал поздно ночью 22 февраля чиновник.

Обращение о созыве заседания по Украине уже получили в Совбезе ООН. А США поддержали призыв Украины созвать экстренное заседание органа, заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Поддерживаем призыв Украины срочно созвать Совет безопасности ООН. Совет безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины, государства - члена ООН. Действия Кремля сегодня - это полный отказ от Минских соглашений и нарушение резолюции 2202 (2015) Совета безопасности ООН. Заявление России не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", - высказалась постпред США.

А источник в постпредстве России при ООН сказал, что экстренное заседание Совбеза по Украине ожидается в 4 утра по киевскому времени.

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