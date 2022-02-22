Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно документу, отныне запрещено следующее:

новые инвестиции граждан США в "ДНР" или "ЛНР" или другие регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с государственным секретарем;

ввоз в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";

экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";

любое финансирование иностранцев и содействие гражданами США сделкам иностранных лиц, если они связаны с этими санкциями.

Также указ блокирует все находящееся в США имущество следующих лиц:

работающих с даты выхода указа в "ЛДНР";

руководителей, должностных лиц или членов советов директоров организаций на территории "ЛДНР";

оказывающих материальную помощь тем, чье имущество заблокировано в соответствии с настоящим указом.

Как видно, санкции непосредственно для России совсем не опасны.

Ранее "Страна" сообщала, как Белый дом анонсировал эти санкции.