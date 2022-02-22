Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз "завтра или послезавтра" примет решение о введении санкций против России за признание обеих "народных республик" Донбасса.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время еврочиновники говорят западным агентствам, что Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием "ЛДНР" не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги Москвы.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Сразу после признания Путиным независимости "ЛДНР" в Донецке и Луганске прекратились обстрелы и установилась тишина.

Тем временем, президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

А в Telegram-каналах уже публикуют видео "ввода российских войск на Донбасс".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".