Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией независимости "ЛДНР" и призвал ввести европейские санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в понедельник, 21 февраля.

"Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", - говорится в коммюнике пресс-службы.

Макрон заявил, что признание Россией независимости "народных республик" Донбасса является односторонним нарушением международных обязательств.

Кроме того, президент Франции призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) в связи с признанием Россией "ЛДНР".

Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Мы писали о том, что президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирования.

Также "Страна" сообщала, что в Пентагоне предсказали, что "президент России Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказ о выдвижении войск на территорию "ЛДНР".

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.