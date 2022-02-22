Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР" нарушают международное право и означает, что Москва "отказывается от своих международных обязательств и Минских соглашений".

Об этом глава МИД Франции сказал перед открытием министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет ТАСС.

Министр выразил "сильнейшее осуждение в связи с признанием "автономных республик" Донецка и Луганска" и сказал, что это является нарушением международного права и посягательством на территориальную целостность и суверенитет Украины. По его мнению, приняв такое решение, Москва "отказывается от своих международных обязательств и Минских соглашений".

Сегодня Жан-Ив Ле Дриан вместе с коллегами из Евросоюза обсудит возможные санкции против России.

"Очевидно, мы примем инициативы в плане санкций. Встреча пройдет за пределами форума во второй половине дня. Вместе с европейскими коллегами мы определим возможные меры", - сказал он.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Что означает признание Россией "ЛДНР", Олеся Медведева объясняла в новом выпуске своего блога: