Первый зампредкомитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова опровергла признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Об этом Журова сказала в комментарии "РБК".

"В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", - сказала Журова.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, который ранее говорил, что "ЛДНР" признают в границах областей, также опроверг свои же слова. Он сказал, что демаркация — это забота самих "ДНР" и "ЛНР", а в соглашениях РФ с ними нет ни слова о границах.

"Соглашение не уточняет границ. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР" и "ЛНР". Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами", - сказал он в комментарии "Подъему".

Напомним, 21 февраля Россия приняла решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин собрал Совет безопасности, все члены которого выступили за такое решение. А позже в своем выступлении президент РФ подписал соответствующий указ.

После этого еще вчера в Москве говорили, что признание будет в нынешних фактических границах.

А сегодня Калашников заявил, что, по его мнению, "имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах".

О том, что означает признание Россией "ЛДНР", - смотрите в блоге Олеси Медведевой.