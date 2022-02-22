Канада готовит санкции против РФ. Фото: Pixabay

Канада готовится ввести против России экономические санкции за решение о признании "ЛДНР". Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия (РФ – Ред.), отдельно от тех, которыми готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".

По словам Жоли, признание Россией "ЛДНР" – это явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезная угроза безопасности и стабильности в регионе.

Канада готовится ввести против России экономические санкции

Отметим, ранее Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР". Документ запрещает новые инвестиции граждан США в "ДНР" или "ЛНР", а также ввоз в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР" и предусматривает другие ограничения. 

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Украине состоялось заседание СНБО. Кроме того, Владимир Зеленский записал видеообращение, из которого вытекает, что приказа стрелять по войскам РФ не будет.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

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