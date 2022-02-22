На сайте президента Украины подвели итоги брифинга СНБО, который собрал Владимир Зеленский в понедельник, 21 февраля.

На заседании заслушали представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, члены Совета национальной безопасности и обороны также заслушали Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Секретарь СНБО сказал, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

По словам Алексея Данилова, Президент не закрывал заседание СНБО, и в случае необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова.

"Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7", – сказал Алексей Данилов.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"На сайте президента появился краткий релиз с брифинга Данилова . Такой же пустой как и сам брифинг. Обращения президента и какой-либо внятной позиции украинской власти по происходящему нет до сих пор", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".