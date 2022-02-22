Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет ТАСС.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает "ДНР"... Сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", - сказал Калашников

"Формальным основанием для России, чтобы признать "республики" в границах Донецкой и Луганской областей является то, что так записано у них в "Конституции".

При этом ключевой вопрос - попытаются ли теперь "республики" расшириться на всю область при помощи российской армии или нет.

Пока все указывает на то, что нет - основной тезис России, что это решение должно положить "конец войне", а не началу новой. С большими потерями в том числе и среди российских войск.

Ситуация, когда российская армия и ВСУ будут стоять друг напротив друга на Донбассе может иметь прямо противоположные последствия: война может полностью прекратиться, если боестолкновения сойдут на нет (и это самый вероятный вариант). Либо, если начнутся бои между российской армией и ВСУ, то возникает риск перехода к полномасштабной войне.

Критическими в этом плане будут ближайшие дни", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 21 февраля Россия приняла решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин собрал Совет безопасности, все члены которого выступили за такое решение. А позже в своем выступлении президент РФ подписал соответствующий указ.

Сегодня решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил РФ.

После этого еще вчера в Москве говорили, что признание будет в нынешних фактических границах.

В свою очередь глава МВД России потребовал признать "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.

О том, что означает признание Россией "ЛДНР", - смотрите в блоге Олеси Медведевой.