Колокольцев потребовал признать "ДНР" и "ЛНР" в прежних административных границах. Фото: osnmedia.ru

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил за признание "ДНР" и "ЛНР" в границах, "сложившихся до оккупации Украиной". То есть, имеется в виду, в границах всей Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил ходе заседания Совета безопасности. 

Министр отметил важность признания правосубъектности "республик" в тех административных границах, "в которых они находились до оккупации Вооруженными силами Украины".

"Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — заявил Колокольцев.

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