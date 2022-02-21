Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР".

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Совбеза РФ.

"1,2 млн жителей Донбасса подали заявление на получение российского гражданства", — сказал Володин.



Вслед за Володиным также предложила признать "ЛДНР" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Угроза санкций - это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя", - сказала Матвиенко.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев - тоже за признание "ЛДНР".

"Народ Донбасса натерпелся, мучить его нельзя, надо поддержать рекомендацию Госдумы о признании, единственное решение — это признание", - сказал Патрушев.



Глава МВД России Колокольцев предложил признать независимость "ЛДНР" в границах, "сложившихся до оккупации Украиной". То есть - в пределах всей Донецкой и Луганской области.

Напомним, сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

После обращения Пасечника и Пушилина Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе. В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

В ходе заседания Совбеза выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак о Минских соглашениях. По его словам, "ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен".

Кроме этого, Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что он серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.