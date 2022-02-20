Донбасс является частью Украины, а Россия не пытается отнимать у других стран их территории, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом дипломат сказал 20 февраля в эфире американского телеканала CBS.

"Россия якобы пытается отнимать у других стран их территории, но Донбасс - это часть Украины", - заявил посол.

Также он опроверг планы вторжения России в Украину. При этом Антонов подчеркнул, что сейчас дело вообще не в Украине, а в гарантиях безопасности, которые должны быть даны друг другу странами Запада и Россией.

"Проблема не в Украине, а в том, каким должен быть мировой порядок, в твердых гарантиях безопасности для всех", - сказал Антонов.

Ранее "Страна" сообщала, что среди жителей "ЛНР" и "ДНР" ходят слухи, что ключевым днем для решения судьбы Донбасса будет 22 февраля. Именно в этот день состоятся внеплановое заседание Совета Федерации, а также дополнительное заседание Государственной Думы РФ.

В Киеве тоже уже обсуждают, что в этот день Совет Федерации может дать разрешение на использование войск на Донбассе или вообще в Украине. Такое предположение сделал, например, экс-глава украинского МИД Павел Климкин.