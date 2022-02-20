Среди жителей "ЛНР" и "ДНР", возле которых в последние дни резко обострилась ситуация, ходят слухи, что ключевым днем для решения судьбы Донбасса будет 22 февраля. Именно в этот день состоится внеплановое заседание Совета Федерации, а также дополнительное заседание Государственной Думы РФ.

На такое совпадение обратили внимание и российские СМИ.

"Перекройка календаря работы обеих палат парламента в сочетании с резким обострением ситуации на юго-востоке Украины вызывает вопросы. Если потребуется быстро одобрить или юридически оформить какие-то решения Кремля, парламент сможет сделать это за один день", - пишет издание "Московский комсомолец", предполагая, что эти решения могут касаться как раз Донбасса.

А в Киеве тоже уже обсуждают, что в этот день Совет Федерации может дать разрешение на использование войск на Донбассе или вообще в Украине. Такое предположение сделал, например, экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Впрочем, пока в повестке заседания Совета Федерации на 22 февраля стоит лишь совершенно мирный вопрос об одобрении закона об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным пенсионерам.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как проходит массовая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР".