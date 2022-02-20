Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся после звонка Макрона Владимиру Путину, подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам переговоров в воскресенье, 20 февраля.

"Обмен мнениями произошел сразу после разговора президента Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Президент республики еще раз приветствовал хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в релизе пресс-службы.

Напомним, что Зеленский уже обещал Макрону, что ВСУ не будет предпринимать активных действий на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский после звонка французскому коллеге Эммануэлю Макрону заявил, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также мы писали, что Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой не признавать независимость "ЛДНР".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".