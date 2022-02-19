Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним обострение на Донбассе и пути немедленной деэскалации.

"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - написал Зеленский в Twitter в субботу, 19 февраля.

"На самом деле, скорее всего говорили о главном - о Минских соглашениях и законах, которые Зе пообещал внести для их исполнения (но вносить не хочет).

Об этом же завтра Макрон будет говорить с Путиным в 12:00 по киевскому времени.

Собственно, по итогам этого разговора и будет примерно понятно - есть ли какие-то ещё (пусть минимальные) перспективы по Минскому процессу или снова тупик", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Чуть позже в Елисейском дворце сообщили другие детали разговора. В частности, что Зе пообещал Макрону, что ВСУ активных действий на Донбассе предпринимать не будет. "Зеленский заявил Макрону, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе", - заявили в Елисейском дворце.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Стороны обменялись оценками ситуации с безопасностью вокруг Украины и договорились о необходимости поиска дипломатических путей деэскалации.

"Страна" подробно разбиралась в том, что происходит и почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".