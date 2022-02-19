Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка "вполне уверена" в своей информации о планах Российской Федерации по "вторжению" в Украину.

Об этом Энтони Блинкен сообщил в интервью российскому телеканалу "Дождь" в субботу, 19 февраля.

По словам Блинкена, ситуация вокруг Украины "складывается по изложенному США сценарию".

В то же время госсекретарь США считает, что путь дипломатии все еще не закрыт, и он готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 февраля, если до того момента не начнётся вторжение России.

"У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе", - пояснил Энтони Блинкен.

При этом, госсекретарь США заявил о том, что Штаты при необходимости ответят на агрессию России и порассуждал об атаке на Киев.

"Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", - заявил Блинкен.

По словам Блинкена, возможная атака на Киев будет катастрофой.

"Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне пострадают: украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив", - сказал Энтони Блинкен.

В то же время, заявления РФ о геноциде в Донбассе госсекретарь США назвал "неверными и оскорбительными".

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что российский президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. При этом американский лидер снова повторил недавнее заявление о том, что не будет отправлять военных на территорию Украины.

При этом, министр обороны США заявил, что военный конфликт в Украине не является неизбежным.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".