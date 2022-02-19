Министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин Ллойд заявил о том, что военный конфликт в Украине не является неизбежным. Такое мнение глава Пентагона высказал на пресс-конференции в Вильнюсе с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Об этом сообщает ТАСС.

"Президент РФ Владимир Путин может выбрать другой путь. США и союзники предложили ему возможность дипломатического решения. Мы надеемся, что он воспользуется ей. Мы надеемся, что он (президент РФ - Ред.) отступит, и ситуация перестанет быть на грани конфликта. Конфликт не является неизбежным", - сказал Ллойд Остин.

Однако глава Пентагона также заявил, что российские войска на границе с Украиной "готовы к наступлению".

Ранее президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что российский президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. При этом американский лидер снова повторил недавнее заявление о том, что не будет отправлять военных на территорию Украины.

Тем временем министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о том, что прогнозы Запада о том, когда надо ждать "вторжения" России в Украину, вызывают улыбку.

Между тем, в течение последних нескольких дней на Донбассе резко обострилась ситуация. В своем материале "Страна" подробно рассказывала, что происходит в "ЛДНР".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.