В посольстве России в Вашингтоне после заявлений Госдепа о том, что РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной, обвинили США в самогипнозе о неизбежности российского нападения на Украину.

Об этом сказано в заявлении посольства в Facebook.

"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне интервью с Н.Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", - сказано в заявлении.

Посольство РФ в США призвало Госдеп "не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования" ситуации в Украине.

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что Россия увеличила военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 000 человек.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в Украине оправдывают фейки Запада о "вторжении России".