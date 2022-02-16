Государственный департамент США утверждает, что Россия не только не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает стягивать войска к границе. Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась ни на йоту.

Об этом 16 февраля заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы этого (деэскалации - Ред.) не заметили. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше", - сказал Прайс.

Ранее "Страна" приводила заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что последний отчет украинской разведки от 16 февраля не содержит доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению нынешнего кризиса, только в том случае, если выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, дислоцированные в Беларуси для учений, которые должны закончиться 20 февраля.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил: мол, Украина не наблюдает отвода российских войск от границ Украины.

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отхода", - сказал Зеленский.