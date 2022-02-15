Российский оппозиционный ресурс считает, что РФ не отводит войска от границ Украины
Эксперты российского оппозиционный ресурс Conflict Intelligence Team, который исследует передвижения российских войск, считают, что Российская Федерация не отводит войска от границ с Украиной.
Об этом сообщает The Insider со ссылкой на слова представителя CIT.
Так в CIT прокомментировали заявления минобороны РФ об окончании учений на юго-западе страны. И возвращении войск в места постоянной дислокации.
"Никаких изменений "на земле" мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе", - говорят оппозиционные аналитики.
Отметим, что на Западе "вторжение" России в Украину наметили на 16 февраля - то есть на завтра. Но на данный момент в этой дате сомневаются уже и многие западные СМИ.
В свою очередь Россия отрицает, что готовит вторжение в Украину. Украинские власти также заявляют, что не видят угрозы наступления российских войск в ближайшее время.
Напомним, сегодня в Минобороны России заявили об окончании учений и отводе войск от границы с Украиной.