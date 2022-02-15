Эксперты российского оппозиционный ресурс Conflict Intelligence Team, который исследует передвижения российских войск, считают, что Российская Федерация не отводит войска от границ с Украиной.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на слова представителя CIT.

Так в CIT прокомментировали заявления минобороны РФ об окончании учений на юго-западе страны. И возвращении войск в места постоянной дислокации.

"Никаких изменений "на земле" мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе", - говорят оппозиционные аналитики.

Отметим, что на Западе "вторжение" России в Украину наметили на 16 февраля - то есть на завтра. Но на данный момент в этой дате сомневаются уже и многие западные СМИ.

В свою очередь Россия отрицает, что готовит вторжение в Украину. Украинские власти также заявляют, что не видят угрозы наступления российских войск в ближайшее время.

Напомним, сегодня в Минобороны России заявили об окончании учений и отводе войск от границы с Украиной.