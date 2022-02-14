Встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обсуждения усиления и перемещения войск России может состояться 15 февраля.

Об этом сообщил на брифинге 14 февраля представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля", - заявил Николаенко.

Напомним, Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и в аннексированном Крыму.

После этого в МИД России подтвердили, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности. Однако в Москве не считают запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности.