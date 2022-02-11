В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности, но не считают его обоснованным.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - рассказал источник.

Кроме того, там также рассматривают запрос как отвлекающий маневр от собственной военной активности украинских властей на Донбассе.

При этом российская сторона в ближайшее время даст ответ на запрос Киева.

Напомним, что Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Ответ на свой запрос Киев ожидает получить в течение 48 часов.

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